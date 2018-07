Por doping, quatro atletas perdem medalha da Olimpíada de Atenas-04

Os atletas são: Yuriy Bilonog, ucraniano, ouro no arremesso de peso; Ivan Tsikhan, bielorrusso, prata no lançamento de martelo; Svetlana Krivelyova, russa, bronze no arremesso de peso; Irina Yatchenko, bielorrussa, bronze no lançamento de disco.

Tsikhan, tricampeão mundial, também perderia a medalha de bronze da Olimpíada de Pequim-08, mas a decisão foi revertida pela Corte de Arbitragem do Esporte, por causa de um erro no procedimento laboratorial.

Um caso envolvendo um quinto atleta, não identificado, continua pendente, segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI).

Os quatro deram positivo para esteroides anabolizantes, em meio a cerca de cem amostras da Olimpíada de Atenas que foram submetidos a novos exames com métodos mais modernos.

O total de casos de doping na Olimpíada de Atenas chega agora a 31, recorde em todos os Jogos.