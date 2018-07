Por enquanto, Felipão só pensa no Santo André

Luiz Felipe Scolari não quer saber do Mirassol por enquanto. Não que ele não esteja preocupado com seu próximo adversário no Campeonato Paulista, mas por estar mais concentrado na Copa do Brasil. "Tenho de me preocupar com o Santo André", falou sobre o rival do Palmeiras de quinta-feira - apesar da vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o que lhe dá vantagem de até perder por 1 a 0 para se classificar às quartas de final.

Felipão avisou que Valdivia volta para a partida do Pacaembu, mas descartou colocar Wellington Paulista como titular. "A gente ainda vai ver nos treinamentos se dá pra usar dois atacantes. Por enquanto, essa formação não cabe no nosso estilo."

Sobre o Campeonato Paulista, Felipão preferiu não criticar o regulamento, que praticamente não dá vantagem aos primeiros colocados. "Para um próximo campeonato, os presidentes dos clubes que se reúnam com o presidente da Federação e façam um campeonato diferente. Como foi aceito por todos (o regulamento), que calem a boca e joguem."

