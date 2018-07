Por Libertadores, Zé Ricardo pede para Flamengo jogar semi da Taça Rio no sábado

O técnico Zé Ricardo pediu que o Flamengo jogue a semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, no próximo sábado. O treinador está preocupado em ter os jogadores 100% fisicamente para o duelo contra o Atlético Paranaense, na quarta-feira seguinte, dia 12, no Rio, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Depois de empatar com o Fluminense por 1 a 1, neste domingo, em Cariacica (ES), o time rubro-negro enfrentará o Vasco, ainda sem data e local definidos. "Agora é pensar nas semifinais da Taça Rio e do Carioca, mas também temos que pensar na Libertadores. Acho que seria interessante se jogássemos a semifinal da Taça Rio no sábado", comentou.

A partida contra o Vasco não vale nada para as pretensões do Flamengo no Campeonato Carioca. Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos, o time rubro-negro tem a vaga para as semifinais do Estadual garantida. Por isso que o empate com o Fluminense neste domingo não teve grande repercussão.

Zé Ricardo reconheceu que o time não faz uma excelente partida no Fla-Flu, mas comemorou o empate alcançado no último minuto, quando o Flamengo tinha um jogador a menor - o lateral-direito Pará foi expulso aos 31 minutos do segundo tempo.

"Importante a gente ter feito o gol no final, mostrou um poder de reação muito grande da nossa equipe. O time segue confiante, sei que não fizemos uma partida ruim também. Quando a gente não faz uma partida boa e com um jogador a menos, acredito que é importante. Elogiamos o espírito competitivo dos atletas", finalizou o treinador.