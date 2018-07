Por luta em maio, juíza posterga prisão de Mayweather

Mayweather, que, em 2009, desistiu da aposentadoria anunciada um ano antes, é o principal nome do boxe na atualidade, com um cartel de 42 lutas e nenhuma derrota ou empate. O pugilista se declarou culpado da acusação de agredir a ex-esposa e os filhos e, em dezembro, foi condenado a 90 dias de prisão.

Nesta sexta-feira, a juíza Melissa Saragosa levou em conta o fato de Mayweather ter contrato assinado para lutar em 5 de maio, contra um rival ainda não definido, em Las Vegas, e postergou o início da pena até o dia 1.º de junho.

O principal argumento usado pelo advogado do campeão mundial, Richard Wright, é que a prisão causaria forte impacto econômico em Las Vegas, uma vez que a cidade fatura alto toda vez que Mayweather luta por lá. Se fosse preso, o norte-americano não teria tempo para treinar e poderia desistir do combate já marcado.

Wright calculou que as últimas sete lutas de Mayweather movimentaram um bilhão de dólares e a o combate de maio deverá gerar 100 milhões de dólares. O manager do lutador, Leonard Ellerbe, comemorou a decisão de Saragosa porque, assim, vai poder organizar uma "mega luta", sem, entretanto, indicar quem será o rival do campeão.