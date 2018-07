Por medalha no Rio, canoagem ganha técnico espanhol

Morlán foi contratado para treinar especificamente a equipe de canoa, que concentra as chances de o Brasil faturar uma medalha inédita nos Jogos do Rio. Ele trabalhará diretamente com Isaquias Queiroz, atual campeão mundial júnior no C1 (canoa de uma pessoa) 200m, e a dupla Ronilson Silva e Erlon de Souza, de 22 e 21 anos, respectivamente, que foram os primeiros brasileiros a competir no C2 (canoa de duas pessoas) numa Olimpíada, em Londres.

Jesús Morlán chega ao Brasil na próxima segunda-feira e vai trabalhar diretamente com Isaquias, Ronilson, Erlon e mais dois jovens atletas no Yacht Club Paulista, na represa de Guarapiranga (SP), patrocinado pelo BNDES por meio da Lei de Incentivo ao Esporte no ministério do Esporte.

"Esta é uma experiência nova em minha carreira e estou muito motivado de trabalhar com os atletas do Brasil. Quero prepará-los para chegarem em agosto de 2016 tendo conquistado medalhas nos Jogos Olímpicos Rio/2016. Estes serão os Jogos da vida deles e é um objetivo que eu me imponho. Tenho total convicção que os canoístas brasileiros têm muito talento", comentou o novo treinador.