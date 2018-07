Por medo de terrorismo, Volta da França contará com 23 mil policiais

A medida foi anunciada após reunião do responsável pela organização da prova, Christian Prudhomme, com o ministro do interior, Bernard Cazeneuve. Não será o único desafio das autoridades quanto à segurança, uma vez que a França vai sediar a Eurocopa quase ao mesmo tempo da disputa da prova de ciclismo. A competição de futebol vai de 10 de junho a 10 de julho.

A segurança da Volta da França deve dar mais trabalho às autoridades por causa das circunstâncias da disputa, na qual as corridas acontecem em diferentes cidades. A torcida costuma ficar na margem do trajeto, exigindo maior atenção da polícia, mais vulnerável a ataques terroristas.

A França está em estado de exceção desde novembro do ano passado, quando Paris sofreu uma série de ataques que causaram a morte de 130 pessoas. Por essa razão, eventos esportivos e locais turísticos e religiosos vêm ganhando atenção especial das forças de segurança nos últimos meses.