Por meio de rede social, Anderson Silva responde perguntas de fãs

SÃO PAULO - Em meio a recuperação da lesão que sofrera em sua perna esquerda no seu último combate contra o americano Chris Weidman pelo UFC, Anderson Silva abriu espaço em sua conta pessoal do Twitter para conversar com os fãs e ouvir histórias de superação. O objetivo do bate-papo é promover histórias de pessoas que batalham diaramente para vencer obstáculos.

Segundo o próprio Spider, o momento atual de sua carreira é um dos mais complicados, por conta da gravidade de sua lesão e pela demora na recuperação. Anderson fraturou a tíbia e a fíbula após aplicar um chute na região das pernas de Weidman, em luta válida pela revanche do cinturão dos médios. O americano mais uma vez saiu vencedor.

RETORNO

Sem data definida para a sua volta ao Ultimate, os usuários o questionaram sobre uma possível aposentadoria, porém, o lutador logo afastou essa possibilidade e falou sobre sua recuperação, com fisioterapia e treinos leves, garantindo que na hora certa voltará ao octógono.