Por milagres

A apresentação da rapaziada de Dorival Júnior no Beira-Rio foi só mais uma prova de que o Palmeiras passou a temporada em busca do descenso. Não por desleixo dos atletas - são os menos culpados por tudo, pois muitos não têm condições de vestir camisa tão pesada. O exército de Brancaleone, a tropa mambembe que foi a campo, reflete mentalidade que há muito fincou raízes no Palestra Itália.

Mudam os nomes dos comandantes, as eleições se sucedem (como ontem); no entanto, o imobilismo e a indigência de ideias construtivas permanecem. O Palmeiras definha ano após ano, sem que se abandone o discurso enfadonho e presunçoso de glórias e pujança, que pertencem cada vez mais ao passado. Exuberante só a torcida, que não merece o que lhe é servido.

Não há defesa para o Palmeiras - figurada e prática. O elenco é ruim, e não tem retórica que desminta a constatação. Não por acaso perdeu 20 jogos, mais de um turno, e cinco em sequência na arrancada para o término da temporada. A diretoria economizou quirelas, por exemplo, com Alan Kardec, arrecadou uns trocados com Henrique e gastou uma montada com mais de uma dúzia de contratações meias-bocas.

Qual o sentido de ter um Bruno César, que mal jogou durante o ano e ainda levou vermelho no Sul e armou barraco? Pra que Lúcio, sombra do campeão mundial de 2002? Que sentido faz ter um "ídolo" como Valdivia, o mago das contusões? Quem indicou Victorino? Onde está o planejamento, a modernidade, a figura do CEO?

Por isso, e por erros que se acumulam, o Palmeiras levou outro passeio, ficou a meio passo do abismo, humilha os milhões de torcedores. Basta com o papo de "time grande". O Palmeiras de hoje é pequeno, minúsculo. Na verdade, melhor mesmo pensar que o Palmeiras real está escondido em algum canto e esse é apenas uma fraude.

Fica à espera de mais milagres hoje para, adiante, fazer a parte que lhe cabe.

Descaso oficial. A briga pelo rebaixamento corre solta e a CBF nem aí para a igualdade de oportunidades. A prova? Disputa-se a penúltima rodada e ontem jogaram Palmeiras e Vitória, dois ameaçados. E em horários diferentes. Hoje, o festival continua com jogos de Chapecoense, Botafogo e Bahia.

O que seria justo, coerente e sinal de bom senso? Que as partidas em que há algo em disputa - vagas para a Libertadores incluídas - fossem realizadas nos mesmos dia e horário. Para evitar que qualquer clube venha a ser beneficiado ou reclame de prejuízo por ter entrado em campo depois de concorrentes, seja na parte de cima da tabela, seja na zona da degola.

Em vez disso, o que acontece? A CBF mantém a programação normalmente, como se nada de especial estivesse para ocorrer. Vira as costas para os interesses das equipes, não mexe um dedo para alterar o quadro. Por quais motivos? Sabe-se lá quais. Grades de televisão, porque tarefa complicada transmitir tudo ao mesmo tempo? Pode ser.

Mais Mito. E Rogério Ceni não resistiu à tentação de continuar. Por isso, estendeu acordo com o São Paulo até o final da Libertadores de 2015. Tive breve encontro com ele, no meio da semana, disse-lhe que achava interessante adiar a aposentadoria e, pela reação, saí com a certeza de que pararia. Repensou, no que fez bem. Ainda tem fôlego para derradeiro desafio. Que a persistência faça bem a ele e ao Tricolor.