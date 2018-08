Por Mundial, Zanetti testa solo, argola e salto no Brasileiro de Especialistas

Com o objetivo de se preparar para o Mundial de Doha, no Catar, no final de outubro, o campeão olímpico Arthur Zanetti disputará neste final de semana o Campeonato Brasileiro de Especialistas (por aparelho), na Arena Santos, em Santos. O ginasta disse que a competição se encaixa na temporada também como preparação ao Pré Pan-Americano de Lima, no Peru.

"Vai servir como mais uma preparação. Os atletas da seleção estão preocupados em fazer boas apresentações porque estamos todos disputando vagas no grupo para o Pan-Americano e o Mundial. O nível vai estar forte. Quem não foi ao Sul-Americano tem o Brasileiro para mostrar como está para a comissão técnica. Tem de estar bem neste momento, última competição antes do Pan", afirmou o medalha de ouro nas argolas nos Jogos de Londres/2012.

"No Pan eu pretendo fazer os três aparelhos, com dois saltos para disputar a medalha. No Mundial, é mais difícil. Vou fazer solo e salto, mas sei que ir a uma final é muito difícil. Nem devo fazer dois saltos no Mundial, mas vou fazer os três aparelhos para a equipe", acrescentou Arthur Zanetti.

Neste sábado, além da classificatória para a decisão do Brasileiro de Especialistas (seis ginastas por aparelho), também será a disputa do Brasileiro Adulto por equipes - Arthur Zanetti fará argolas, solo e salto pelo seu clube, a SERC/Santa Maria, de São Caetano do Sul (SP), na briga com Pinheiros-SP, Minas Tênis Clube-MG e Grêmio Náutico União-RS.

"O solo e o salto do Arthur são aparelhos mais constantes. Mas o objetivo do Arthur não é só ganhar neste Brasileiro. É que ele esteja preparado para ajudar a seleção. O objetivo dos treinamentos é que ele tenha nota nos três aparelhos, entre as três melhores notas da seleção", confirmou o treinador Marcos Goto, coordenador de seleções da ginástica artística brasileira.