Por Neymar, clube fica sem reforços

Neymar é um dos "culpados" pelo Santos ter contratado apenas o lateral-direito Jonas. A operação financeira para mantê-lo no clube, no ano passado, rejeitando uma transferência para o Real Madrid depois da Olimpíada de Londres deste ano, comprometeu o orçamento para o futebol e engordou absurdamente a folha salarial.

O presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro deixa claro que não há chance de o clube investir cifras exorbitantes em contratações neste momento. "Vivemos uma fase de absoluto equilíbrio financeiro e não posso ser leviano de arriscar isso", disse. "Foi uma operação inédita, ousada, mas tem um custo. O Santos foi pioneiro em manter um jogador da capacidade do Neymar, mas isso trouxe um ônus."

Para segurar Neymar, o Santos arca com um salário de R$ 1,5 milhão, além de ter repassado 20% dos 30% da arrecadação com contratos de imagens que lhe pertenciam ao jogador. Desde então, o atleta passou a ficar com 90% da verba proveniente de patrocinadores. Os acordos com o Banco Santander, Claro e Unilever, fechados depois de novembro, já respeitam esta divisão.

Com isso, o clube viu sair mais dinheiro dos cofres todos os meses para cobrir a folha salarial robusta, além de deixar de arrecadar uma bolada ao ficar com apenas 10% da máquina de fazer dinheiro que se tornou o jogador. Para completar, o Santos terá de desembolsar neste mês de janeiro uma fortuna - os valores são mantidos em sigilo - para o pagamento de luvas pela assinatura do contrato.

Não à toa, sem patrocinadores, Luis Alvaro fechou o time de futsal, que era um sucesso de público, com o ginásio da cidade sempre lotado para ver Falcão jogar, e o feminino, que era uma referência no esporte no Brasil.

"Nós tivemos de cortar gastos. Não podemos voltar à época de amargura", afirmou o presidente, referindo-se à gestão do seu antecessor Marcelo Teixeira, que trabalhava sem limites para ter reforços e deixou dívidas.

Além de citar a permanência de Neymar para justificar o pouco investimento em jogadores, Luis Alvaro usou como exemplo a valorização do elenco. Ao longo do ano passado, ele precisou renegociar alguns salários.

"Com os títulos que o time principal conquistou nos últimos anos, a folha salarial teve de ser reajustada, porque todos os atletas foram valorizados."

Com isso, o Santos tem encontrado dificuldades para contratar. O presidente disse que recebe ligações todos os dias de empresários oferecendo jogadores, mas os valores acabam impedindo o acerto, apesar de muitos desses nomes interessarem ao clube.

"O mercado hoje está muito inflacionado. Como a oferta é pouca e a procura é imensa, estão cobrando valores absurdos."

Luis Alvaro chegou a pedir ajuda do grupo DIS, que mantém uma relação nada amistosa com o Santos por causa de Paulo Henrique Ganso, para contratar reforços. Ficou falando sozinho.

A saída, segundo o presidente, será continuar apostando nas categorias de base. Ele já conversa com o técnico Muricy Ramalho para subir três ou quatro garotos que estão disputando a Copa São Paulo de Juniores. "Eles vão subir, já estamos tratando isso com o Muricy", adiantou.