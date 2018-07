Por R$ 11 milhões, Palmeiras pode liberar Martinuccio

O destino de Martinuccio deve ser mesmo o Fluminense. E o Palmeiras não vai exigir os R$ 50 milhões de multa estipulados no pré-contrato já assinado com o jogador.

Por enquanto, o Palmeiras diz que vai acionar até a Fifa para receber o valor da multa caso Martinuccio vá para o Rio, mas um acordo entre os clubes deve ser selado.

Sabedor que Martinuccio não quer mais jogar em São Paulo (e já realizou exames no Flu), os paulistas pediram 5 milhões (R$ 11 mi) para encerrar o assunto, mas pode aceitar menos.

Ao tentar levar Martinuccio para o Rio, o Fluminense entra em rota de colisão com o Palmeiras mais uma vez, e num caso bem parecido com o de 2007.

Na época, o clube paulista havia fechado um pré-contrato com o meia Thiago Neves, mas o jogador se arrependeu e preferiu seguir no Fluminense.

Parceira do Palmeiras, a Traffic havia adiantado R$ 400 mil ao jogador. A multa pela quebra do acordo era de R$ 2,4 milhões, mas os cariocas nem precisaram pôr a mão no bolso.

Após muitas discussões e promessas de acionar a Fifa, o Palmeiras chegou a um acordo com o Fluminense, e em janeiro de 2008 o atacante Lenny trocou as Laranjeiras pelo Palestra Itália, numa espécie de compensação.

Três anos e meio depois, o Flu deve anunciar a contratação do meia-atacante Martinuccio, até sexta-feira.