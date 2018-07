Por R$ 9 milhões, Ibson reforça a equipe

O Santos contratou ontem mais um reforço. O clube pagou 4 milhões (R$ 9 milhões) por Ibson, ex-jogador do Flamengo e que estava no Spartak de Moscou (Rússia).

Na quinta-feira, com a ajuda de investidores, foi contratado o volante Henrique, que estava no Cruzeiro.

Ibson, de 27 anos, já acertou os salários, de acordo com seu empresário, Eduardo Uram. Os detalhes finais da negociação foram definidos ontem à tarde, numa reunião na capital.

Nos próximos dias devem ser anunciados outros jogadores de qualidade, segundo revelou Muricy Ramalho, ontem cedo.

Com as contratação de Henrique e Ibson já são sete os reforços para o restante do Campeonato Brasileiro e para o Mundial de Clubes. Os atacantes Borges (Grêmio) e Alan Kardec (Benfica), além do meia Roger, do atacante Rychely e do lateral-direito Leandro Silva.

Alan Kardec e Borges são os substitutos de Keirrison, cujo empréstimo termina no dia 31, e Zé Eduardo (vendido ao Genoa, da Itália). As contratações de Henrique e Ibson são um forte indício de que a venda de Danilo ao Benfica está quase acertada e que outros jogadores do meio de campo devem ser negociados.

Comenta-se que até o fechamento da janela para a Europa, em 31 de agosto, a Fiorentina, da Itália, deve apresentar proposta para levar Arouca. Como Adriano se tornou titular com Muricy, Charles pode ser liberado para o Cruzeiro.

Muricy ficou satisfeito com a chegada de Henrique. "É jovem (25 anos) e que chama a atenção pela qualidade. Tem muita técnica, que é o perfil do Santos. Acho que vai ser importante para esse restante do Brasileiro e também no Mundial.""