Por reforços, Muricy resolve agir nas férias

SANTOS- O ano do centenário do Santos não começou bem. Além de ter encerrado as atividades do futsal e do futebol feminino, o clube é o único dos grandes paulistas que ainda não se reforçou para a temporada. E, ontem, a diretoria ainda anunciou as dispensas dos volantes Rodrigo Mancha e Rodrigo Possebon.

A insatisfação que toma conta dos torcedores parece ter incomodado o técnico Muricy Ramalho, que, mesmo durante as férias, se reúne com integrantes do departamento de futebol para discutir contratações.

Comandam as negociações o vice-presidente Odílio Rodrigues Filho e o gerente de futebol Nei Pandolfo. O presidente Luis Alvaro de Oliveira e o diretor de futebol Pedro Luiz Nunes Conceição estão de férias e devem voltar na próxima semana.

Rodrigues garante que a falta de contratações não se deve à escassez de recursos e, sim, ao fato de não encontrar atletas "que se enquadrem à política do clube".

"Temos reuniões todas as segundas-feiras para discutir assuntos relacionados ao futebol, desde a base até contratações e empréstimos. No último encontro, o Muricy esteve presente. Ele (Muricy) entende que o Santos tem um bom plantel, mas, por causa de convocações para as seleções, lesões e os torneios que disputaremos, precisamos reforçar o elenco", ressaltou o vice-presidente.

Rodrigues, no entanto, fez ressalvas sobre as contratações. "Não faremos loucuras."