Por ritmo, Adriano terá outra chance no Corinthians

SÃO PAULO - Adriano deve ter nova chance, nesta quarta-feira, no amistoso contra a Portuguesa, mais uma vez entrando no segundo tempo. Sua atuação nos 45 minutos em que esteve em campo contra o Flamengo, no amistoso em Londrina, foi um prato cheio para dirigentes descontentes com ele.

Dizem que não bastou não "engordar" nas férias. Para os cartolas, esperava-se mais comprometimento na recuperação.

O médico Joaquim Grava disse ontem que o atacante está 5 quilos acima do peso. "Eu acredito que o Adriano vá ganhar massa muscular e chegar aos 98 quilos, que é o peso ideal. Ele deve estar agora com 103, 104 quilos."

O atacante treinou com bola ontem ao lado dos demais jogadores que atuaram em Londrina. "O Adriano é um pessoa sem igual. Se ele disse que vai melhorar, é porque vai mesmo. Ele tem estrela. Ano passado nos ajudou muito marcando um gol importante (contra o Atlético-MG)", disse o goleiro Júlio César.

A ideia de Tite é escalar contra a Portuguesa o time que começou contra o Flamengo. As novidades devem surgir no banco. Alguns recém-contratados podem ser testados. O técnico, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, deve comandar o time pela primeira vez no ano.