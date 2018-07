Por um prato, brasileira é eliminada e fica em 5º no tiro esportivo

Janice iniciou sua participação acertando 60 de 75 pratos, como a terceira melhor da fase de classificação. Gisele Braga terminou em 10.º e último lugar, com apenas 41 acertos. Depois, na semifinal, Janice errou três dos cinco primeiros tiros, se recuperou, mas fechou a competição com apenas 10 de 15 pratos acertados.

Avançaram à disputa pelo bronze a norte-americana Kimberly Bowers e a porto-riquenha Ana Latorre, com 11 acertos. Só a campeã do Pan garante vaga na Olimpíada do Rio, mas o Brasil tem direito a um convite na prova. Janice, muito melhor do que Gisele no Pan, deve ser a beneficiada.