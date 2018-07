Por uma despedida digna em Londres, Phelps nada 70 km por semana

NOVA YORK - São 70 quilômetros semanais na piscina, divididos em treinos pela manhã e tarde, em agenda sem dia de descanso, sob o olhar vigilante do técnico Bob Bowman. O americano Michael Phelps já é uma lenda da natação, com suas 14 medalhas de ouro conquistadas em Olimpíadas. Mas, aos 26 anos, trabalha duro para chegar em boa forma na sua última participação nos Jogos, a quarta da vitoriosa carreira.

Para um atleta que se encaminha para o fim de sua trajetória esportiva - embora Phelps não tenha confirmado, de maneira oficial, a aposentadoria em Londres/2012 -, treinar tanto poderia ser um martírio. "Na verdade, acho muito divertido", diz o nadador, contrariando o senso comum. "Eu realmente gosto de treinar. Gosto de ir para a academia e me exercitar. Quero muito fazer isso porque quero ser ainda melhor."

Pode parecer estranho, mas Phelps afirma que ainda tem objetivos na carreira - só não diz quais são. "Todas as vezes em que caio na piscina, quero competir e vencer", admite. "Ninguém me obriga a treinar, ninguém me obriga a competir. Faço tudo isso porque ainda tenho metas a alcançar."

No Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai, disputado no fim de julho, Phelps conquistou sete medalhas, quatro delas de ouro (100 m e 200 m borboleta e revezamentos 4 x 100 m medley e 4 x 200 m livre). Mas acabou sendo ofuscado pelo compatriota Ryan Lochte, que levou cinco ouros e ainda bateu o recorde mundial dos 200 m medley, o primeiro após a proibição do uso de maiôs tecnológicos. Ao fim do torneio, chegou à conclusão de que não estava comprometido o suficiente.

"Agora estou treinando com muito mais intensidade do que nos últimos tempos", garante. "São muitos os nadadores que melhoraram, que estão mais rápidos e competitivos. Sei que para vencê-los precisarei estar no meu melhor absoluto. Mas isso foi bom: ganhei motivação. E percebi que não atingi o ponto máximo do meu potencial."