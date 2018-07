Por uma façanha que nem Pelé conseguiu

"Não esperava que essas coisas acontecessem na minha vida, que estaria repetindo Pelé e o que os craques que passaram pelo Santos fizeram."

A frase foi dita por Neymar no dia 13 de maio de 2012, ainda no gramado do Morumbi, depois da conquista do Paulista do ano passado, com uma vitória por 4 a 2 sobre o Guarani - o Santos já havia vencido o primeiro jogo por 3 a 0.

Agora o craque santista, sem ter mais Paulo Henrique Ganso, fiel escudeiro nas conquistas dos títulos de 2010, 2011 e 2012, contará com Montillo para dividir atenções e poder superar Pelé.

O Santos luta em 2013 para conquistar um inédito tetracampeonato estadual. Pelé ficou próximo da façanha em duas oportunidades, mas esbarrou primeiro no Palmeiras, em 1963, após de ter sido tricampeão em 1960, 1961 e 1962, e, em 1970, no São Paulo, ao levar o troféu em 1967, 1968 e 1969.

A façanha é ainda maior ao revisar a história do Paulistão. Há apenas um tetracampeão. E foi no longíquo ano de 1919. À época, o Paulistano, que havia faturado o título em 1916, 1917 e 1918, superou o Palestra Itália por apenas um ponto (30 contra 29) após 18 rodadas.

Outro detalhe: o Santos, que já igualou o Corinthians com três tricampeonatos estaduais na história, seria o único clube em atividade a ostentar um tetra. O Paulistano fechou o seu departamento de futebol em 1929.

Novo escudeiro. Para alcançar tal feito, o Santos, além de continuar contando com o talento de Neymar, trouxe o cobiçado Montillo. O argentino foi contratado do Cruzeiro após uma novela que, em certo momento, deu impressão de que não teria um final feliz.

O meia custou R$ 16 milhões e mais os direitos econômicos do volante Henrique, que voltou ao clube mineiro dois anos depois de ter sido contratado pelo Alvinegro.

Montillo recebeu a camisa 10, que era de Ganso até o ano passado e, principalmente, que foi de Pelé. "A expectativa é muito grande, se trata de uma camisa que tem um peso a mais, não só por ser do Santos, mas porque Pelé jogou com ela. É um passo importante na minha carreira. Eu tenho 28 anos e dar esse passo tão grande foi muito bom", afirmou o argentino. "O Santos tem time para brigar por tudo", avisou.

Na cabeça do técnico Muricy Ramalho, Montillo será o complemento perfeito para Neymar. O treinador aposta no rápido entrosamento da dupla, suprindo definitivamente a saída de Ganso. Ele ainda crê na mudança no estilo de jogo.

"Montillo será um atleta importante na armação, mas é um jogador de velocidade. O Santos será um time mais rápido", analisou Muricy.

O Santos terá ainda uma vantagem importante sobre os rivais. É o único que não está na Libertadores, competição que será o objetivo maior de Corinthians, São Paulo e Palmeiras no primeiro semestre. O Alvinegro estará na Copa do Brasil, que, neste ano, será disputada ao longo do ano.