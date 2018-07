Por Wesley, 'doar é amar', diz dirigente

O Palmeiras já tem uma carta fiança do Banco do Brasil em mãos. O que o clube quer é arrecadar o máximo de dinheiro para tentar diminuir o valor a ser pago em juros, caso a tal carta tenha que ser usada. Ela vai ser utilizada se o clube não conseguir arrecadar os R$ 21,3 milhões referentes ao valor a ser pago ao Werder e despesas da transação.

"Temos crédito, conseguimos a carta de garantia, não de crédito. É uma fiança nas parcelas que serão cobradas. Mas precisamos pagar ao Werder. Temos crédito, não queremos endividar o clube irresponsavelmente. Temos de ver a melhor fórmula a cada dia", disse Tirone.

No site www.wesleynoverdao.com.br, o torcedor pode doar no mínimo R$ 100 e existem várias bonificações que vão desde um agradecimento digital do jogador até poder viajar com o grupo para um jogo oficial. "Doar é amar", disse Frizzo, para incentivar os torcedores. /D.B.