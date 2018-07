Porto Alegre negocia para receber etapa da Fórmula Indy Porto Alegre demonstrou interesse em promover uma prova da Fórmula Indy como representante dos países do Mercosul. Nesta quinta-feira, o presidente da divisão comercial da categoria, Terry Angstadt, se reuniu com o prefeito da capital gaúcha, José Fortunati, e com o governador eleito do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, para discutir o projeto. A proposta é fazer uma corrida em pista de rua, como a que já existe em São Paulo, cuja etapa estreou neste ano.