Porto Alegre receberá seu primeiro UFC em fevereiro de 2015

Na tarde desta quinta-feira, o UFC anunciou o primeiro de seus sete eventos que devem ocorrer no Brasil em 2015. Capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre será palco pela primeira vez de uma edição da série de combate da organização norte-americana. As lutas estão marcadas para acontecer no dia 22 de fevereiro, no Ginásio Gigantinho, que é integrado ao complexo do Beira-Rio, estádio do Internacional.

O evento, chamado de UFC Fight Night Combate, ainda não teve nenhuma luta confirmada por enquanto. Todavia, a organização já confirmou que Fabricio Werdum será o embaixador do evento. Gaúcho e torcedor do Grêmio, o atleta é o atual detentor do cinturão interino da categoria peso-pesados após nocautear Mark Hunt, na cidade do México, no último dia 16.

A venda dos ingressos começará a ser realizada no dia 9 de dezembro, pelo site ticketsforfun.com.br. O evento em Porto Alegre foi o primeiro confirmado no Brasil em 2015. Em calendário divulgado no último mês pela organização em Las Vegas, revelou que o País vai receber mais seis séries de combates até o dia 19 de dezembro de 2015, data do último espetáculo do UFC no próximo ano.