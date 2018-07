Porto Rico fecha lista de classificados do vôlei feminino para a Olimpíada

A cidade porto-riquenha foi sede de um dos torneios intercontinentais da repescagem para a Olimpíada, envolvendo dois representes da África - Quênia e Argélia -, e os terceiros colocados dos classificatórios sul-americanos - Colômbia - e da América do Norte, Central e do Caribe - Porto Rico.

Sede do classificatório, Porto Rico se classificou sem perder sequer um set nos três jogos que disputou. E no último duelo, contra o Quênia, no último domingo, a equipe só precisava vencer uma parcial. Assim, já estava classificada ao Rio ao fim do primeiro set, mas, ainda assim, conseguiu o triunfo por 3 a 0.

Sem muita tradição no vôlei, Porto Rico ficou em quarto lugar no Jogos Pan-Americanos de Toronto, no ano passado, quando perdeu nas semifinais para o Brasil em cinco sets. E o seu melhor desempenho em um Mundial foi em 2002, quando avançou para a segunda fase e terminou na 12ª colocação.

Com a classificação de Porto Rico, todos os participantes do torneio de vôlei feminino da Olimpíada estão conhecidos. Os outros são: Brasil, China, Sérvia, Rússia, Argentina, Estados Unidos, Camarões, Japão, Itália, Holanda e Coreia do Sul.