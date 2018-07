Porto tenta levar Danilo e Alex Sandro do Santos

SANTOS - É cada vez maior a pressão para que o Santos se decida logo sobre o futuro de Danilo, um dos jogadores mais importantes na conquista da Libertadores.

Com a entrada do Porto, de Portugal, na disputa para contratar o lateral-direito que também atua como volante, os dirigentes santistas terão de escolher entre receber ou gastar 3,75 milhões de euros - aproximadamente R$ 8,3 milhões. A oferta é igual à apresentada pelo Benfica, mas com a vantagem de que o Porto oferece de graça Walter, centroavante revelado pelo Inter, por empréstimo de um ano.

O problema é que, se o Santos não concordar com a venda, terá de pagar 37,5% do valor para a DIS - o clube tem 37,5% do atleta, cedidos gratuitamente pela empresa. O América-MG tem os outros 25%.

O Porto também teria atravessado a negociação do lateral-esquerdo Alex Sandro com o Benfica. Segundo o jornal esportivo A Bola, o Porto negociou com o grupo HAZ e pagou 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões). O Santos, porém, afirma que não foi comunicado e, caso o negócio seja confirmado, vai receber R$ 2 milhões, correspondente a 15%.

Ganso. O Anzhi Makhachakala, da Rússia, vai oferecer 40 milhões (quase R$ 90 milhões) ao Santos e à DIS por Ganso. A oferta salarial para o jogador é de R$ 15 milhões por ano. O Real Madri dá R$ 12,5 mi para Neymar.

Veja também:

Diogo revela semana 'cansativa' de treinos no Santos