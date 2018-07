Porto vence com dois gols nos acréscimos O Porto se manteve ao lado do Benfica na liderança graças à vitória sofrida conseguida ontem diante do Braga fora de casa por 2 a 0. Os dois gols foram marcados nos acréscimos, e ambos foram anotados por colombianos. O meia James Rodríguez fez o primeiro e o atacante Jackson Martínez fechou o placar. Outros dois jogos foram disputados ontem: Acadêmcia 2 x 2 Gil Vicente e Nacional 1 x 0 Estoril.