Portugal aposta em Cristiano Ronaldo

SÃO PAULO - Portugal conta com a ótima fase do craque Cristiano Ronaldo para largar bem na repescagem da Eurocopa-2012. O atacante marcou três vezes na goleada do Real Madrid por 7 a 1 sobre o Osasuna no último final de semana, chegou aos 103 pelo clube merengue em 106 jogos e é a principal atração do confronto desta sexta-feira, às 17 horas, contra a Bósnia-Herzegovina, em Zenica. A partida de volta será terça-feira, em Lisboa.

Ciente de que o astro português pode fazer a diferença, os torcedores da Bósnia começaram a importunar o jogador na última quinta. No desembarque da delegação no aeroporto de Sarajevo, gritaram o nome de Messi para provocá-lo.

Durante o treino, passaram a vaiar cada vez que Cristiano Ronaldo encostava na bola, além de mirarem em sua direção um raio de luz verde. O craque perdeu a paciência e, sem cerimônias, mostrou o dedo médio.

Mesmo jogando fora de casa e com a vantagem de decidir a vaga na próxima semana em Lisboa, o técnico da seleção portuguesa, Paulo Bento, promete uma formação bastante ofensiva. "Com esta equipe, não penso em empates", disse. "Vai ser um jogo em que teremos muitos momentos em que será necessário sermos fortes nos duelos individuais, mas estamos preparados para isso, para lutar e para jogar futebol."

Clima de revanche. Serão disputados outros três jogos hoje. Turquia e Croácia se enfrentam em Istambul. Os croatas querem dar o troco após terem sido eliminados pelos turcos nas quartas de final da Eurocopa de 2008.

A Irlanda encara a Estônia fora de casa enquanto a República Tcheca recebe Montenegro em Praga.