Portugal começa os treinos com sete atletas O adversário mais forte do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo saiu na frente em relação à preparação. A seleção de Portugal começou a treinar ontem em Covilhã, cidade a 300 quilômetros de Lisboa. No entanto, os principais jogadores, como Cristiano Ronaldo, Deco e Pepe, ainda não estão concentrados - eles vão se integrar ao elenco na próxima semana. O grupo, aliás, tem apenas sete jogadores, por enquanto: os goleiros Daniel Fernandes (Iraklis) e Eduardo (Braga), Nani (Manchester United), Fábio Coentrão (Benfica), Pedro Mendes, Miguel Veloso e Liedson (Sporting).