Portugal confirma Campinas como base durante a Copa

CAMPINAS - A seleção portuguesa confirmou nesta terça-feira a cidade de Campinas, em São Paulo, como sua base para a Copa do Mundo do ano que vem, que será realizada no Brasil. O anúncio foi feito pela federação local, que apontou a proximidade do Aeroporto de Viracopos como fator fundamental para a escolha da cidade paulista como sede.

O time português terá o estádio Moisés Lucarelli como centro de treinamento e ficará hospedado no Hotel The Palms, a apenas dez quilômetros do aeroporto. "Nas visitas que os responsáveis da federação fizeram a 27 locais em diversas regiões do Brasil, foram analisadas todas as vertentes esportivas e logísticas inerentes à participação no Mundial", explicou a entidade em nota oficial.

Apesar de exaltar a cidade, a federação portuguesa fez críticas às instalações disponibilizadas para a seleção. "Por outro lado, as infraestruturas disponibilizadas no centro de treinamento e do centro de imprensa exigirão desde já a sua reformulação quase completa."

A seleção portuguesa está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Alemanha, Gana e Estados Unidos. O time de Cristiano Ronaldo atuará na Fonte Nova, em Salvador, contra os alemães; na Arena da Amazônia, em Manaus, contra os norte-americanos; e no Mané Garrincha, em Brasília, contra os ganeses.