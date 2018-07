Portugal e Grécia farão amistoso antes da Copa

"É com grande satisfação que cumpriremos uma fase importante da nossa preparação para o Mundial frente à Grécia, comandada por um treinador que conheço bem. Fiquei muito satisfeito com a qualificação da Grécia para o Brasil e só espero que, independentemente do resultado desse encontro de preparação, as coisas possam correr bem para as duas seleções durante o Mundial", disse o técnico de Portugal, Paulo Bento.

Diante da Grécia, o treinador encontrará um velho conhecido: o técnico português Fernando Santos, que comanda a seleção grega e com quem trabalhou no Sporting. Fernando Santos, aliás, também comemorou a chance de enfrentar a seleção do país onde nasceu.

"Será um teste muito importante para a nossa equipe, sobretudo porque se trata de um adversário muito forte, que nos permitirá perceber até que ponto estamos preparados para o Mundial. Este jogo com Portugal é um desafio do nível do que vamos encontrar no Brasil. É uma satisfação poder encontrar, neste jogo, tantas caras conhecidas e em particular um treinador que conheço bem e lidera a equipe do meu país", comentou.