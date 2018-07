Portugal fica no 0 a 0 com a Bósnia e decide em casa

Com Cristiano Ronaldo em campo, Portugal ficou no 0 a 0 com a Bósnia-Herzegovina, em Zenica, pela repescagem das Eliminatórias da Eurocopa 2012, e agora vai decidir a classificação em Lisboa, na terça-feira. O atacante português teve uma grande chance para abrir o marcador, mas desperdiçou ao errar o chute a poucos metros do gol. Já a Bósnia contou com o artilheiro Edin Dzeko e, já no final da partida, ele poderia ter feito o gol da vitória caso o goleiro Rui Patrício não defendesse.

Ainda pela repescagem, a Croácia deu passo importante rumo à classificação para a Euro ao vencer a Turquia, no campo do adversário, por 3 a 0. Agora, em Zagreb, tem tudo para confirmar a vaga. Logo aos 2 minutos, Ivica Olic abriu o placar para os visitantes. Aos 32, Mario Mandzukic ampliou a vantagem e a Croácia foi para o vestiário em boa situação. Apesar da pressão turca na etapa final, aos 6 minutos Vedran Corluka fez o terceiro, calando a torcida local.

A Irlanda, por sua vez, aplicou uma goleada na Estônia, em Tallinn, e dificilmente deixará escapar a classificação em Dublin. O placar de 4 a 0 começou a ser construído logo no início da partida. Aos 13, Keith Andrews abriu o placar. A situação da Estônia piorou com a expulsão de Andrei Stepanov, aos 35.

Na etapa final, aos 22, Jon Walters recebeu de Robbie Keane e fez o segundo gol. Quatro minutos depois, o próprio Keane ampliou a vantagem, para desespero da torcida local. A situação tornou-se insustentável aos 32, com mais um cartão vermelho para a Estônia, desta vez para o capitão Raio Piiroja. No final, aos 43, Robbie Keane fez mais um, de pênalti.

A República Checa foi outra seleção que saiu na frente no seu confronto. Jogando em Praga, fez 2 a 0 em Montenegro e, agora, pode perder por até um gol de diferença em Podgorica, no campo do adversário, para se classificar. Após um primeiro tempo sem gols, a equipe voltou melhor na etapa final e, aos 18 minutos, Vaclav Pilar abriu o placar. Os checos continuaram pressionando e conseguiram o gol nos acréscimos, aos 47, com Tomas Sivok.

Amistosos. Em amistoso disputado ontem, a Itália venceu a Polônia por 2 a 0, gols de Mario Balotelli e Pazzini. Já a Alemanha empatou por 3 a 3 com a Ucrânia. Outra partida importante foi o empate sem gols entre Holanda e Suíça, em Amsterdã. O goleiro Diego Benaglio fez ótima defesas e parou o forte ataque holandês. Já a França enfrentou os Estados Unidos e venceu por 1 a 0, gol de Remy. Hoje, em Wembley, a campeã do mundo Espanha enfrenta a Inglaterra.