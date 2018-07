Portugal irá aos EUA e virá para Copa só em 11 de junho

A seleção portuguesa será convocada para a Copa no dia 19 de maio e, dois dias depois, se apresenta ao técnico Paulo Bento em Cascais, treinando três dias em Estoril, que fica ao lado. Depois, serão mais cinco dias de treinos no centro de treinamentos da seleção, em Óbidos, antes do primeiro amistoso, contra a Grécia, dia 31 de maio, em local ainda não definido, mas provavelmente em Lisboa.

No dia 2 de maio a equipe ainda treina na capital portuguesa, no Jamor, antes de viajar para os Estados Unidos. Ali, ficará na Universidade de Princeton, uma das mais importantes do mundo, no estado de Nova Jersey. Em 6 de junho a equipe enfrenta o México, em Boston. Depois, dia 10, pega a Irlanda, em Nova Jersey.

Após a partida, no dia 10 mesmo, Portugal viaja ao Brasil, chegando a Campinas apenas no dia seguinte. O time de Cristiano Ronaldo vai treinar apenas três vezes na cidade (uma no Moisés Lucarelli, duas no CT da Ponte) antes de embarcar para Salvador, onde enfrentará a Alemanha na sua estreia, dia 16.

Até o segundo jogo, contra os Estados Unidos, em Manaus, são só mais três treinos em Campinas, novamente um no estádio da Ponte, dois no CT. Até a terceira partida, contra Gana, apenas duas atividades no centro de treinamento. Em todos os jogos Portugal pretende voltar para Campinas logo após a partida.

AMISTOSOS - O México é o segundo rival do Brasil que irá enfrentar Portugal. No próximo dia 5 de março, os portugueses vão jogar em Leiria contra Camarões, que também está no Grupo A da Copa. Já os mexicanos vão enfrentar Turquia (28 de maio, na Cidade do México), Equador (31 de maio, em Arlington) e Bósnia-Herzegovina (3 de junho, em Chicago), além desse amistoso contra Portugal.

No Grupo C (de Colômbia, Costa do Marfim e Japão), a Grécia vai enfrentar a Coreia do Sul, agora em março, para simular o confronto diante do Japão, depois pega Portugal (31 de maio), a Nigéria (dia 3 de junho, em Nova York, mirando o confronto contra Costa do Marfim), e depois enfrenta a Bolívia (dia 6, também em Nova York, pensando na Colômbia).

ESTADOS UNIDOS - Na semana passada, a MLS (Major League Soccer) havia revelado que organizaria uma série de amistosos com seis seleções da Copa, oito no total. Das que estarão no Mundial, jogarão pelos Estados Unidos: Bósnia-Herzegovia, Grécia, Honduras, Costa do Marfim, Nigéria e Espanha.