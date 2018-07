Portugal vence o Taiti e conquista a Copa do Mundo de Futebol de Areia

A seleção portuguesa contou com a ajuda de três brasileiros naturalizados para se sagrar campeã: Elinton Andrade, Léo e Bê. Nenhum deles, no entanto, marcou na decisão. Porutugal abriu o placar com Madjer e ampliou com Belchior ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Coimbra marcou o terceiro. O Taiti esboçou uma reação com gols de Labaste e Li Fung Kuee. Mas Bruno Novo marcou o quarto. No terceiro período, os taitianos fizeram o terceiro novamente com Li Fung Kuee e os portugueses deram números finais com Alan.

Na disputa pelo terceiro lugar, a Rússia, que eliminou o Brasil nas quartas de final, venceu a Itália por 5 a 2. Os gols dos russos foram marcados por: Peremitin (duas vezes), Shaikov, Romanov, Paporotny. Palmacci e Marinai descontaram para os italianos.

A seleção brasileira continua como a principal vencedora da Copa do Mundo da Fifa, com quatro títulos (2006, 2007, 2008 e 2009). A Rússia é bicampeã (2011 e 2013) e a França (2005) e Portugal (2015) completam o rol dos campeões. Antes da Fifa, houve 10 campeonatos mundiais de futebol de areia, com nove títulos para os brasileiros e um para os portugueses.