Portuguesa acerta com meia Renato Kayzer e ex-goleiro do Palmeiras

Além de Kayzer, que deve aparecer no Canindé nesta semana, o técnico Anderson Beraldo conta também com duas novas opções para o gol: Samuel, que veio do Metropolitano-SC, e Raphael Alemão, ex-Atlético Sorocaba, que três anos foi terceiro goleiro do Palmeiras. Antes, a Lusa também já havia acertado a contratação do zagueiro Mateus, que estava no Guarani.

Estes três já se juntaram ao grupo, mas a estreia com a camisa rubro-verde deve demorar um pouco. Segundo o treinador, os jogadores ainda não têm condições físicas para entrar em campo. "Mesmo se forem inscritos, acho que só poderão atuar a partir da próxima semana", disse o comandante.

A diretoria segue em busca de reforços e tem realizado testes com jogadores cedidos por empresários. Os jogadores que chegaram até agora vieram por empréstimo e têm os salários bancados pelos donos de seus direitos.

A Portuguesa volta a campo às 11 horas do próximo domingo, quando encara o Mogi Mirim, às 11h, no estádio Vail Chaves. O adversário também estreou com derrota, caindo diante do Botafogo-SP, por 1 a 0, em Ribeirão Preto.