Portuguesa aposta no Canindé para vencer o Flamengo

No Flamengo, que também tenta espantar o fantasma da Série B, o técnico Dorival Júnior vai mandar a campo uma equipe defensiva, com três volantes.

Em Porto Alegre, o Internacional recebe o Figueirense e não poderá contar com seis titulares (Guiñazu, D'Alessandro, Forlán, Leandro Damião, Nei e Kleber) para tentar vencer e manter as chances de classificação para a Libertadores. No Figueirense, que precisa de uma arrancada para escapar do rebaixamento, a novidade deve ser a entrada do meia Doriva no time, no lugar de um dos volantes.

Em Curitiba, o Náutico terá a volta de João Paulo à lateral-esquerda no jogo no Couto Pereira, contra o Coritiba, que terá o retorno do volante William ao time titular no lugar de Júnior Urso.