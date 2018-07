Portuguesa cai no Rio e já flerta com a degola

No primeiro tempo, o time paulista teve duas boas chances com Bruno Mineiro e Ananias, mas não converteu. O time carioca, muito fechado, conseguiu o gol após boa troca de passes entre Andrezinho e Fellype Gabriel com precisa finalização do artilheiro Bruno Mendes.

No segundo tempo, a Portuguesa perdeu fôlego. O Botafogo foi para cima e, com 15 minutos, teve um gol de Bruno Mendes mal anulado e um pênalti em Lodeiro, não marcado pelo árbitro. A situação ficou difícil para a Lusa a partir dos 20minutos, com a expulsão do lateral Marcelo Cordeiro. Em seguida, Fellype Gabriel, de cabeça, fez o segundo para o time carioca. O Botafogo ainda perdeu um pênalti com Andrezinho. E chegou ao terceiro gol, aos 44, com Vitor Júnior.