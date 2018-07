Portuguesa conhece hoje seu adversário da final

No Grupo 2, o Rio Claro enfrentará o Guaratinguetá e quer a primeira posição para chegar à final contra a Portuguesa. Os rio-clarenses aparecem na liderança, com dez pontos, e só precisam de um empate.

O Guaratinguetá, com sete pontos, é o segundo colocado e precisa da vitória para dar uma virada de mesa. Com isso, chegaria aos dez pontos, garantindo o acesso, e ainda terminaria na liderança do grupo pelo saldo de gols. O vice-campeão deve ter vaga na Copa do Brasil porque a Portuguesa, pelo ranking, já tem lugar garantido.

Mas, se não vencer, o Guará pode ficar sem nada. Isso porque no outro jogo, na capital, o Audax receberá o Red Bull. Os dois times estão com seis pontos, mas o Red Bull é o terceiro colocado por ter melhor saldo de gols (-1 a -2). Quem vencer chega a nove pontos e sobe, desde que o Guará não vença. Se os três times terminarem com sete pontos, o saldo de gols vai apontar o classificado.

No Grupo 3, a Portuguesa, com 12 pontos, é a única com o acesso assegurado - e já classificada para a final. No Canindé, a Lusa receberá o Catanduvense, que é o terceiro colocado, com cinco pontos, e depende de uma combinação de resultados para subir ao grupo da elite. Vice-líder, com sete pontos, o Comercial receberá o Capivariano. A vitória garantirá o time de Ribeirão Preto na Série A-1.

Lanterna, com quatro pontos, o Capivariano está em situação complicada. O time tem de vencer o Comercial por cinco gols de diferença e torcer contra o Catanduvense, que não pode derrotar a Portuguesa.

Os quatro times que subirem vão ficar com as vagas dos rebaixados Mirassol, União Barbarense, São Caetano e Guarani.