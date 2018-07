Portuguesa, de virada, ganha a primeira

Em um duelo bastante disputado, a Lusa assustou a sua torcida e a impressão era de que o time iria decepcionar no estádio, assim como fizera na estreia, na derrota por 2 a 0 para o Paulista. Ontem, o Guaratinguetá saiu na frente, mas permitiu a vitória rival e segue sem pontuar.

A Portuguesa vai, aos poucos, mostrando que pode chegar à próxima fase. Após estrear com derrota, empatou com o Palmeiras na rodada passada e já conseguiu a primeira vitória.

A Lusa entrou em campo sem um de seus principais jogadores. Negociado com o mexicano Tigres, Edno nem esteve com a equipe no Canindé. Assim, Jorginho teve de mudar o time, escalando Wilson Junior e Rodriguinho no ataque.

E foi de Wilson Junior a primeira chance da Lusa no jogo. Logo aos 4 minutos, ele arriscou e parou em Jailson. O goleiro do Guaratinguetá, aliás, foi um dos melhores atletas em campo na etapa inicial, realizando boas defesas em chutes de Rodriguinho e Luis Ricardo, por exemplo.

Quem também se destacou foi Thiago Cunha, que aos 21 minutos acertou uma bela bicicleta para fazer 1 a 0.

Com Ananias no lugar de Wilson Junior, a Lusa voltou bem do intervalo e conseguiu o gol de empate aos 3 minutos, com Henrique. Aos 12, Marcelo Cordeiro virou, com gol de pênalti.

Outros jogos. Em Itápolis, Oeste e Mirassol empataram sem gols e continuam sem vencer. Fora de casa, o Bragantino conseguiu a vitória sobre o XV de Piracicaba, por 3 a 2. No clássico de Ribeirão Preto, o Comercial virou sobre o Botafogo, por 2 a 1.

Hoje. Uma das principais surpresas das primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o Mogi Mirim tenta manter os 100% de aproveitamento hoje, diante da Ponte Preta, às 19h30, em Mogi. Em Campinas, no mesmo horário, Guarani e Ituano também querem a 2.ª vitória na competição.