Portuguesa e Guarani não vencem e continuam fora do G8 da Série A2 do Paulista

Mas a situação dos dois times mais tradicionais da competição é complicada. Ambos têm 20 pontos. O Guarani é décimo colocado, uma posição à frente da Portuguesa, também com 20 pontos, porém, com menor saldo de gols: 3 a 0. O Santo André é nono com 22 pontos, enquanto o Penapolense, com 14, ocupa a 16.ª posição.

VICE-LÍDER - O São Caetano manteve a vice-liderança, agora com 27 pontos, ao vencer o Atlético Sorocaba, fora de casa, por 2 a 0. Uma das surpresas foi o Taubaté, que subiu ao terceiro lugar, com 25 pontos, ao bater por 2 a 1 o Barretos, em oitavo lugar, com 22 pontos. A zebra andou solta em Mirassol, onde o time da casa perdeu para o União Barbarense por 2 a 1. O perdedor ainda é quarto colocado, com 24 pontos, um na frente do União Barbarense, com 23, em quinto.

A zona de classificação é completada ainda por Batatais, com 23 pontos, que empatou em Americana, por 1 a 1, com o Rio Branco, em penúltimo com 11. O sétimo é o Velo Clube, também com 23 pontos, ao empatar por 1 a 1 com o Monte Azul, com 14 pontos, em 17.º lugar.

OUTROS JOGOS - Na briga direta contra o descenso, o Independente foi até Marília e bateu o time da casa por 1 a 0. Com isso os limeirenses ficaram em 14.º lugar, com 15 pontos. O Marília continua com 11 pontos, em 18.º.

Em Jundiaí, no estádio Jaime Cintra, o Paulista ganhou por 1 a 0 do Juventus, ficando com 15 pontos, em 15.º lugar, abrindo a zona de degola. O time da capital permanece com 17 pontos, em 13.º lugar. A 15.ª rodada será disputada já no final de semana. Os oito primeiros avançam à segunda fase e brigam por duas vagas de acesso, enquanto os seis últimos serão rebaixados para a Série A3.

Confira os resultados da 14.ª rodada:

Terça-feira

Bragantino 2 x 0 Votuporanguense

Quarta-feira

Penapolense 2 x 0 Guarani

Atlético Sorocaba 0 x 2 São Caetano

Marília 0 x 1 Independente

Portuguesa 1 x 1 Santo André

Rio Branco 1 x 1 Batatais

Velo Clube 1 x 1 Monte Azul

Taubaté 2 x 1 Barretos

Paulista 1 x 0 Juventus

Mirassol 2 x 1 União Barbarense