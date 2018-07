Portuguesa e Mogi sobem na tabela

Em Ribeirão Preto, o Mogi Mirim, dono de boa campanha, surpreendeu o Botafogo com a vitória por 1 a 0, resultado que levou o time da 10.ª para a 6.ª colocação. E em Campinas, a Ponte Preta completou seu quarto jogo sem vencer. Ficou no empate (2 a 2) com o Oeste.

Hoje, o Ituano e Catanduvense fazem o "duelo dos desesperados". As duas equipes lutam para fugir das últimas colocações. O jogo marca a estreia de Roberto Fonseca no Ituano.