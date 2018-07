Portuguesa e Ponte Preta são favoritas

A Lusa empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, na casa do adversário, e se classifica até com empate sem gols no Canindé, já que marcou um fora. Já a Ponte, que ficou no 0 a 0 com o Sapucaiense, em Porto Alegre, precisa vencer hoje em Campinas.

No Olímpico, em Porto Alegre, o Grêmio também tem tarefa aparentemente simples diante do River Plate, de Aracaju, já que venceu o jogo de ida por 3 a 2. No entanto, como não conseguiu eliminar a partida de volta, hoje pode perder até por 1 a 0 ou 2 a 1 para avançar. No Engenhão, no Rio, o Botafogo, que empatou por 1 a 1 com o Treze, se classifica até com empate sem gols.