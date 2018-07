Portuguesa empata em casa com o Flamengo e acha bom

Portuguesa e Flamengo fizeram ontem, no Canindé, uma partida que refletiu a campanha de ambas as equipes neste Campeonato Brasileiro: fraca tecnicamente. Apesar do esforço dos jogadores e da correria, faltou futebol e o empate por 0 a 0 foi um resultado justo.

Paulistas e cariocas continuam ameaçados pelo rebaixamento. A Portuguesa tem 38 pontos, um a mais que o Flamengo. Na próxima rodada, a Lusa vai enfrentar o Náutico no Recife e o Rubro-negro receberá o São Paulo, em partida marcada para Volta Redonda. Ambos os jogos serão no domingo.

Ontem, a partida foi bastante equilibrada. Os dois times criaram poucas oportunidades reais de gol. A mais incrível delas foi a favor do Flamengo, no segundo tempo: Vagner Love recebeu livre após cruzamento mas, sem goleiro, conseguiu chutar na trave.

O volante Boquita considerou o empate resultado positivo. "Foi um jogo truncado, mas o empate foi bom para a gente. Somamos mais um ponto na nossa caminhada para nos livramos do rebaixamento, que é o nosso objetivo principal, e a partir daí pensar em uma vaga na Copa Sul-Americana'', disse.

Inter 2 x 3 Figueirense. O Internacional continua ladeira abaixo. Ontem, perdeu em pleno Beira-Rio para o virtualmente rebaixado Figueirense por 3 a 2 e saiu de campo sob as vaias do pequeno público (5.671 pagantes) presente ao estádio.

Dagoberto pôs o Inter em vantagem aos 39 minutos do primeiro tempo, com um belo gol: driblou um zagueiro e encobriu o goleiro Wilson. Aos 45, Aloísio empatou para os catarinenses.

No segundo tempo, Rafael Moura fez de cabeça aos 24 minutos seu primeiro gol com a camisa do Inter, mas, no final, o Figueirense virou em apenas três minutos: Ronny fez aos 42 e Aloísio marcou novamente aos 45.

Apesar da forte crise no Inter, que com 45 pontos está cada vez mais longe de uma vaga na Libertadores, a diretoria, após a partida, garantiu mais uma vez a permanência de Fernandão no comando técnico do time.

Fernandão não tinha explicação para a derrota, mas defendeu os jogadores. "Eles cumpriram o que pedi. Levamos três gols, mas não vi a equipe fragilizada. Criamos oportunidades para matar e não deu'', disse. "A situação no vestiário é horrível, mas você vai levando lições, vai acumulando ensinamentos.''