Portuguesa esquece derrota e se concentra em 'decisão' com o Santo André Após três vitórias consecutivas, a Portuguesa voltou a perder na última sexta-feira, para o Guarani, por 3 a 1, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Mas tanto a comissão técnica como os jogadores tentaram minimizar o tropeço, mesmo porque o time continua na briga por uma vaga no G8 - a zona de classificação para a próxima fase.