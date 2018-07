Portuguesa joga no Sul para se livrar da degola

Quatro jogos sem vencer e a situação, que parecia cômoda na tabela do Brasileiro, voltou a ser de ameaça. Aproximando-se perigosamente da zona de rebaixamento, a Portuguesa encara o Figueirense hoje, às 18h30, em Florianópolis, com sentimento de final de campeonato.

Ganhar no Estádio Orlando Scarpelli significa ficar a um pontinho da permanência na Série A. Com essa matemática, a equipe de Geninho promete ousar na visita aos catarinenses, penúltimos na classificação e com um pé na Segunda Divisão.

"O resultado desse jogo será importante para a sequência do campeonato. Nós temos seis finais e não podemos bobear a essa altura, depois do futebol apresentado ao longo da competição", enfatiza o zagueiro Valdomiro. "Vai ser um jogo muito difícil, mas a Portuguesa tem de entrar concentrada, sabendo que os três pontos são muito importantes (para fugir da queda). O time está unido e vamos jogar como se fosse uma final."

Hora de desencantar. Artilheiro da Lusa no Brasileiro, com 14 gols, Bruno Mineiro é um termômetro do time. Quando ele faz gol, normalmente a equipe obtém resultado positivo. Por isso, todos esperam que Bruno desencante esta noite.

É que a equipe parou de vencer justamente no período de jejum do atacante. São quatro jogos sem uma bola na rede sequer e, por consequência, três empates e uma derrota.

Desde os 5 a 1 no Sport, quando fez três gols, Bruno Mineiro não marca. "Espero voltar bem, se possível marcando os gols que o time precisa", afirmou o atacante, que retorna após suspensão.

Desfalcado de Ricardo, Édson, João Paulo, Héber e Caio, o Figueirense tenta manter vivo o sonho de escapar da degola - está a oito pontos do Bahia, o primeiro fora da zona de queda.