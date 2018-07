Portuguesa leva 5 a 0 do Botafogo-SP em pleno Canindé pela Série C

A tradicional Portuguesa segue com dificuldades para retornar às principais competições do calendário nacional. Neste domingo, o time paulistano recebeu o Botafogo-SP no Canindé, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e foi goleada por 5 a 0, se complicando na competição.

Com dois gols de Alemão, dois de Diogo Campos e um de Samuel Santos, a equipe de Ribeirão Preto chegou aos nove pontos, assumindo a liderança do Grupo B, que é composto por 10 clubes do Sul e do Sudeste.

Após o vexame histórico, a direção lusa optou pela demissão do técnico Anderson Beraldo. A Portuguesa, com quatro, pode até entrar na zona do rebaixamento nesta rodada, caso o Macaé supere o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Se vencer, o time campineiro chega aos dez pontos e retoma a primeira colocação do Botafogo.

Além do jogo de Campinas, outras duas partidas completam a rodada do Grupo B. Ainda no domingo, o Ypiranga-RS recebe o Guaratinguetá no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Na segunda-feira, o Boa Esporte recebe o Juventude no Melão, em Varginha (MG).