Portuguesa luta para superar problemas e vencer no ABC

Em meio ao tropeço diante do Bangu, pela Copa do Brasil, a Portuguesa tenta reagir hoje no Paulista às 19h30, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella. Em 10.º, o time de Sérgio Guedes ainda tenta superar o momento difícil após a saída tumultuada de Héverton, artilheiro da equipe na competição, com três gols.

Envolvido em uma confusão com torcedores depois da derrota para o São Paulo (3 a 2) no Canindé, Héverton foi emprestado ao Atlético-PR até o fim do ano. Para piorar, a Lusa não poderá contar outra vez com o veterano atacante Dodô, que se recupera de uma luxação no cotovelo direito. Assim, Kempes e Tatá devem formar o ataque da equipe do Canindé, que promete postura diferente da mostrada contra o Bangu, no Rio, na derrota por 3 a 1 em Moça Bonita. "Nós fomos infelizes contra o Bangu e não podemos permitir que isso aconteça novamente. Temos que ter outra postura, nos impor na partida", disse o volante Ferdinando ao site oficial do clube.

Contra o São Caetano, a Portuguesa defenderá uma invencibilidade de cinco anos - a última derrota foi no início de 2006. O bom retrospecto, porém, será deixado de lado na partida do ABC. "Esses números não significam nada. Cada partida tem uma história diferente e isso tudo perderá o valor quando o jogo começar. Temos que ir lá e buscar a vitória", disse Guilherme.

Decepção. Com campanha frustrante, o Grêmio Prudente tenta embalar no Estadual e busca a segunda vitória consecutiva contra o Oeste, em casa, depois de ter batido o Linense por 1 a 0 como visitante na última rodada. Na 19.ª colocação, o time prudentino ainda não venceu como mandante.

Outro que tem decepcionado é o Santo André, vice-campeão no ano passado, que também ocupa a zona de rebaixamento, na 18.ª posição. Contra o Paulista, no Bruno José Daniel, a equipe do técnico Pintado tenta o primeiro triunfo neste campeonato. A vitória sobre o Naviraiense (2 a 1) no meio de semana, pela Copa do Brasil, encerrou jejum que já durava três meses.

Em Americana, o time local tenta retomar o bom início no Paulista contra o Ituano. O time de Edinho começou com quatro vitórias seguidas e chegou a liderar, mas não vence há quatro rodadas e caiu para o 6.º lugar.