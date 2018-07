Portuguesa perde do São Caetano e despenca na tabela A Portuguesa, que não perdia havia cinco anos para o São Caetano, decepcionou na noite de ontem e viu esse tabu virar pó ao ser derrotada, no ABC, por 1 a 0, gol de Vandinho no segundo tempo. Com o resultado, a Lusa caiu para a 12ª colocação.