Portuguesa recebe o Botafogo e tenta iniciar a recuperação

Grande decepção do Campeonato Paulista até agora, a Portuguesa busca desesperadamente a recuperação hoje, e tem boa chance de êxito. Afinal, recebe no Canindé, às 19h30, o Botafogo, antepenúltimo colocado e sem técnico após a saída de Lori Sandri. Benazzi foi contratado, mas não dirige o time esta noite.

O elenco da Portuguesa vem de derrota para o Guarani, por 1 a 0, e o técnico Jorginho passou os últimos dias exigindo bastante dos jogadores, para que melhorem o passe e a finalização. "Precisamos acertar o último passe e as finalizações para que os gols voltem a sair. Os treinamentos servem para a confiança dos jogadores voltar e para que os gols voltem a acontecer'', disse.

No Botafogo, o preparador físico Luis Fernando Paião vai comandar interinamente a equipe e repete os jogadores da derrota por 4 a 1 para o Santos.

Em Campinas, às 17 horas, jogam Guarani e Paulista, duas equipes que fazem boa campanha. No time da casa, o técnico Oswaldo Alvarez tem apenas um desfalque: o meia Danilo Sacramento, suspenso, deve ser substituído por Bruno Neves. O meia Fumagalli vai atingir a marca de 100 jogos com a camisa do clube.

O técnico do Paulista, Sérgio Baresi, contará com dois importantes reforços. O volante Wellington volta de suspensão e o meia Dener se recuperou de dores musculares. Eles ganham as vagas de Bruno Octávio e Diego Barboza.

Completam a rodada XV de Piracicaba x Catanduvense, São Caetano x Comercial e Oeste x Guaratinguetá.