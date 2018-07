Portuguesa recebe XV de Piracicaba e objetivo é pegar embalo

SÃO PAULO - Com o moral em alta após a vitória sobre o Botafogo, por 3 a 0, no fim de semana, a Portuguesa recebe o XV de Piracicaba às 19h30, no Canindé. O objetivo é deixar totalmente para trás o mau início de Campeonato Paulista e aproximar-se da zona de classificação. O time do interior terá a estreia do técnico Estevam Soares.

O treinador Jorginho, no entanto, vai ter problemas para escalar a Lusa. Com o volante Guilherme suspenso, ele deve colocar Maylson na posição. No ataque, Ananias e Ricardo Jesus não estão bem fisicamente, mas o treinador vai esperar até pouco antes do início da partida para tentar aproveitá-los.

Estevam também tem problemas. Começou a trabalhar na quarta-feira e logo na estreia terá três desfalques: o zagueiro Toninho, suspenso, e os atacantes Hugo e Paulinho, machucados. "O time vai ganhar alguns reforços nos próximos dias, mas precisamos somar pontos", disse.

Em Campinas, a Ponte Preta espera pôr fim a série sem triunfos, que soma três partidas, contra o Oeste, time ainda bastante ameaçado pelo rebaixamento, também às 19h30.

A Ponte estará reforçada esta noite: o atacante Leandrão retorna após cumprir suspensão e o lateral-direito Guilherme entra na defesa. Com isso, Cicinho vai jogar improvisado no meio de campo. E o atacante Roger, finalmente em condições legais de jogar, deve ficar no banco.

O Oeste terá a estreia do zagueiro Fabrício. Mas quatro jogadores estão machucados e, portanto, vetados: o atacante Val Baiano, o zagueiro Cris, o volante Dionísio e o meia Roger.

Em Ribeirão Preto, igualmente às 19h30, o Botafogo enfrenta o Mogi Mirim e tenta deixar a lanterna da competição - tem apenas três pontos somados até agora. O técnico Vagner Benazzi estreia no comando do time e a primeira coisa que fez foi mudar o esquema tático, para o 4-4-2.

O Mogi Mirim começou bem o campeonato, mas vem de duas partidas sem vencer. O técnico Guto Ferreira optou por não revelar a escalação.