Portuguesa sofre punição e jogará sem torcida no Canindé na Copa do Brasil

O confronto está marcado para o dia 26, às 21h30, e o elenco do técnico Anderson Beraldo precisa reverter a vantagem de 2 a 1 do adversário. Caso repita o placar do primeiro jogo da Copa do Brasil, a decisão sairá da disputa de pênaltis.

A penalidade é pela confusão com o Vila Nova-GO nas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, também no estádio paulista. De acordo com os relatos do árbitro Péricles Bassols, que apitou a vitória por 2 a 1 dos goianos, alguns torcedores, que não foram identificados, aproveitaram o intervalo do jogo para apedrejar o vestiário visitante.

Sem torcida, a Portuguesa precisa vencer pelo placar mínimo para garantir uma vaga na próxima fase. O time vem de uma desclassificação precoce no Campeonato Paulista da Série A2 e vive intertemporada para novamente disputar a Série C.