Portuguesa tenta espantar a crise no Canindé

"Foi complicado para dormir após a eliminação (na Copa do Brasil), mas não tem outro jeito. Temos de dar a volta por cima no Paulista", afirma o atacante Jael, que formará dupla com Dodô, artilheiro por todas as equipes pelas quais passou, mas com apenas um gol na temporada.

Superação virou discurso ensaiado no Canindé. Afinal, são três rodadas sem vencer no Estadual e três derrotas na "casa portuguesa" - para Ponte Preta, Palmeiras e São Paulo. "Claro que a situação incomoda, mas temos de estar tranquilos para revertê-la", diz o volante Ademir Sopa, autor do gol sobre o Bangu (1 a 0), que não evitou a queda na Copa do Brasil em pleno Canindé.

Hoje, o técnico Jorginho contará com o zagueiro Domingos. Por outro lado, perde o meia Marco Antônio, que ficará afastado 50 dias por causa de lesão no tornozelo direito. "O Marco Antonio fará falta, mas teremos de achar um substituto dentro do grupo", enfatiza Jorginho, pregando atenção diante do Bragantino. "É um dos times mais chatos que vi jogar. Se defende muito bem e joga exclusivamente no erro do adversário."

Outros jogos. Para se manter entre os primeiros do Estadual, o Mirassol terá de quebrar a invencibilidade do Paulista no Estádio Jayme Cintra, às 18h30. O time de Jundiaí ainda não perdeu em casa. Em quatro jogos, tem uma vitória e três empates.

Outro obstáculo para a equipe do técnico Ivan Baitello é o fato de o adversário vir de uma vitória por 4 a 0 sobre o Santo André, no ABC, na rodada anterior.

Mas o Mirassol também está em fase favorável - vem de três vitórias consecutivas. O último triunfo foi diante do Linense por 2 a 0. Outros dois jogos completam a décima rodada do Paulista: o Ituano recebe o Botafogo, enquanto o São Caetano vai até Bauru para encarar o Noroeste. Os jogos também são às 18h30.