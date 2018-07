Portuguesa vence e fica com o Troféu Sócrates

A Portuguesa estragou a festa do Corinthians, carimbou a faixa do campeão brasileiro e ainda ficou com o Troféu Sócrates ao vencer o amistoso disputado ontem no Pacaembu por 1 a 0.

O Corinthians repetiu o enredo do último fim de semana quando empatou com Flamengo. Os titulares foram bem e os reservas, mal. O gol da Portuguesa, marcado por Rafael Oliveira, foi aos 29 do segundo tempo, quando ambas as equipes estavam com os suplentes.

Foi o último ensaio antes das estreias das equipes no Campeonato Paulista, que começa neste fim de semana. E, justamente pela proximidade da estreia, o Corinthians poupou o meia Alex e o centroavante Liedson, titulares absolutos, mas que lutam desde a temporada passada com dores musculares.

A partida de ontem à noite no Pacaembu homenageou o ex-jogador e ídolo do Corinthians Sócrates, que morreu no dia 4 de dezembro.

As arquibancadas não estavam cheias, como geralmente ocorre nos jogos do Corinthians no Pacaembu, mas foi natural em razão da chuva e da (pouca) importância do jogo.

Quem foi ao estádio ergueu o punho, gritou "É Sócrates" e levou faixas e balões em reverência ao eterno ídolo. Mas também cobrou e hostilizou um jogador que tinha tudo para se tornar ídolo e acabou virando persona non grata: Adriano.

O atacante foi xingado pelos torcedores, que pediram sua saída do clube. "Vamos com um pouco mais de calma. Não vale perder o Adriano por um deslize", disse Emerson.

Como ninguém no Corinthians acredita mais em Adriano, mesmo antes desta nova falta a um treino, a diretoria contratou Elton, centroavante trombador que estava no Vasco.

Ele estreou ontem entre os titulares e atuou os 45 minutos iniciais, como previsto. Movimentou-se bem, tentou fazer o pivô e disputou algumas bolas pelo alto. Mas não teve nenhuma chance clara de gol. Como também não teve o Corinthians titular na etapa inicial.

Quando as duas equipes estavam com suas equipes completas, foi a Portuguesa quem criou as melhores chances.

Vandinho e Rodriguinho, os atacantes da Lusa, saíam na cara de Júlio César até com certa facilidade.

O meia Danilo esteve bem marcado, e o ataque corintiano pouco produziu. Só com reservas, o jogo ficou mais rápido e melhor no segundo tempo.

E a Lusa marcou seu gol num momento que o Corinthians havia equilibrado o jogo, aos 29 minutos, com Rafael Oliveira pegando rebote dentro da área.

Outro estreante do Corinthians, o meia Vítor Júnior foi bem, acertou a trave num chute de longe e cobrou uma falta perigosa. Foi só, e a Lusa fez sua festa.