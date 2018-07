Portuguesa vence no fim e ainda sonha

A Portuguesa vai para a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista com chances de garantir uma vaga nas quartas de final. O sonho foi mantido ontem, com a vitória por 1 a 0 sobre o Paulista, em Jundiaí, de forma dramática. O gol salvador foi marcado por Jael, de cabeça, aos 45 minutos da etapa final, após cruzamento do lateral esquerdo Marcelo Cordeiro.

O g0l foi comemorado pelos jogadores da Lusa como há muito não se via. Os reservas invadiram o campo e festejaram bastante. A Portuguesa tem 25, como o Paulista, mas é a nona colocada por ter saldo de gols pior.

O Mirassol garantiu ontem com facilidade vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Jogando em casa, bateu o Ituano por 3 a 0 e chegou aos 30 pontos, assumindo a quinta colocação. A equipe de Itu, com apenas 15, continua bastante ameaçada de rebaixamento.

Wellington Amorim, no primeiro tempo, e Serginho e Otacílio, na etapa final, fizeram os gols que garantiram a classificação do Mirassol.

O São Bernardo manteve as chances de escapar da degola ao fazer 2 a 1 no Santo André e chegar aos 18 pontos. O rival do ABC, com 15 está quase rebaixado. O Mogi Mirim (22) está tranquilo depois do 1 a 1 com o ainda ameaçado Botafogo (19).